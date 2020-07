Quel capitaine pour remplacer Kouassi au FC Sion?

Football

Le renvoi de l’Ivoirien, titulaire du brassard, ouvre une nouvelle ère à Tourbillon. Qui héritera de sa succession? Tramezzani n’a pas encore tranché.

Sous l’ère Henchoz, Xavier Kouassi, Kevin Fickentscher, Pajtim Kasami et Bastien Toma avaient tour à tour eu droit au brassard en fonction des circonstances, dictées le plus souvent par une blessure sinon une suspension du titulaire et de ses remplaçants attitrés, ce qui justifie par exemple la «promotion» de Kasami (à Lucerne le 20 octobre).