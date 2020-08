il y a 1h

Classement

Quelles sont les séries les plus piratées durant la pandémie?

«Game Of Thrones» a une fois de plus été la série la plus téléchargée illégalement au monde pendant ces deux derniers mois, selon une étude de Parrot Analytics.

par L. F.

1 / 10 En 1re position: «Game of Thrones», qui conserve sa place, malgré l’arrêt de la série il y a un an. HBO Deuxième série la plus téléchargée: «Rick et Morty». Adult Swim À la troisième place, «My Hero Academia», un manga adapté en anime. DR

Les différentes mesures pour lutter contre le nouveau coronavirus prises par les pays ont une incidence sur le les séries. Si les différents services de streaming ont profité du confinement pour gagner des points, tout le monde ne peut pas s’offrir plusieurs abonnements. Pour voir leurs fictions préférées, les téléspectateurs se sont tournés vers le téléchargement illégal. Et encore une fois, c’est «Game of Thrones» qui a été la plus piratée dans le monde, selon un classement établi par Parrot Analytics sur les soixante derniers jours.

Pas moins de quatre séries animées font partie du top 10. Les superhéros se distinguent également.