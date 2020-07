Qui est la personnalité préférée de la télévision française?

Classement

Jean-Luc Reichmann? Michel Cymes? Jean-Pierre Pernaut? Qui se trouve en première position? «TV Mag» a dévoilé le résultat de ce sondage.

(De g. à dr.) Michel Cymes, Jean-Pierre Pernaut, Cyril Lignac et Jean-Luc Reichmann figurent tous dans ce classement.

«J’en suis très fier et très touché»

«J’en suis très fier et très touché. C’est la récompense du travail produit par tout l’équipe du 13 heures avant et pendant le confinement, et qui a tout donné pour continuer à assurer le journal malgré des conditions de travail difficiles aussi bien à Paris qu’en régions», a réagi le septuagénaire, qui a repris les commandes du JT le 8 juin dernier.