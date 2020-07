Qui sera barragiste?

Pour les experts du Matin.ch, le 9e rang, synonyme de barrages en Super League, ne devrait pas échapper à un club romand.

A l’heure de la reprise, quatre points seulement séparent le FC Sion (8e) de la lanterne rouge occupée par Thoune, auteur d’un début d’année 2020 remarquable qui lui a permis de revenir à la hauteur de Xamax. S’il possède une courte avance au moment des trois coups, le FC Lugano de Jacobacci n’est pas sorti de la gonfle lui non plus. Même le FC Lucerne, habitué des montagnes russes, n'est pas définitivement sauvé.

Au final, qui retrouvera-t-on dans le rôle de barragiste au soir du 2 août (dernière journée)? Pour les experts et autres acteurs du foot suisse, anciens ou actuels, que LeMatin.ch a consultés, la bataille pour la 9e place devrait se résumer en un duel romand entre Sion et NE Xamax. Découvrez ici leurs pronostics.

Gabet Chapuisat

«Sion n'est de loin pas sorti de la gonfle»

«Sion ne devrait pas y échapper, l'équipe n'est de loin pas sorti de la gonfle. Le choix même de son nouvel entraîneur (ndlr: Paolo Tramezzani)interpelle. Christian Constantin s’est mis tout seul en difficulté en misant sur l’arrêt définitif du championnat et le passage à 12 équipes en Super League. Sion pourrait aussi payer au prix fort le fait d’avoir été l’un des derniers à reprendre l’entraînement collectif. Cela dit, il importe de reconnaître que tout reste ouvert. On peut encore s’attendre à tout, dans un sens comme dans l’autre. Même Lugano pourrait être concerné. Je lui tire mon chapeau à celui qui connaîtrait aujourd’hui le classement final.»

Stéphane Grichting

«Pour Sion, l'année de tous les dangers»

«Je pense que le barragiste sera romand. Mais lequel des deux? A Sion, qui a tout entrepris pour que la saison ne reprenne pas, les signaux négatifs s’accumulent dangereusement. Après avoir si longtemps flirté avec la barre, cela peut-être l’année de tous les dangers. Comment les joueurs vont-ils digérer ce nouvel épisode constitué par le retour de Tramezzani? Il faudra vite se rassurer, sachant que cela peut aller très vite dans l’autre sens. On parle de Sion, mais Xamax pourrait être logé à la même enseigne. Dans un championnat où tout se fait par série, l’importance d’un départ réussi sera capitale. Je parle des Romands mais il se pourrait aussi que Lugano fasse cinq matches et zéro point pour que le scénario diffère déjà sensiblement.»

Sébastien Meoli

«Pour Xamax, le départ de Serey Die est un handicap»

«Cela va se décider entre Xamax et Thoune mais je pense qu’à la fin, Xamax décrochera son billet de barragiste. Si la question des joueurs en fin de contrat semble avoir été bien gérée, le départ de Serey Die représente un handicap au même titre que la perte de Karlen devant. A Sion, le problème ne vient ni du coach ni des joueurs mais du club lui-même. Chaque année, on se dit que cette équipe pourrait viser le titre et chaque fois, elle doit se battre contre la relégation. Sur la valeur intrinsèque de leur contingent, les Valaisans n’ont rien à faire là en bas. Dos au mur, ils ont largement le potentiel pour s’en sortir.»

John Dragani

«En Valais, on aime jouer avec le feu»

«Je dis Sion. En Valais, on aime jouer avec le feu, et plus qu’ailleurs. Même si le choix de Tramezzani me paraît cohérent au vu de ce qui attend Sion, la lutte s’annonce périlleuse. A l’inverse, je pense que Xamax s’en sortira plus facilement.»