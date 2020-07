Qui sera champion?

Football

Cinq acteurs du football suisse, actuels ou anciens, se mouillent avant la reprise de la Super League, vendredi.

Après près de quatre mois d’interruption, le championnat de Suisse s’apprête à retrouver les stades dès ce vendredi (avec YB-Zurich en ouverture). Les tendances du début 2020 se confirmeront-elles ou assistera-t-on à l’émergence de nouvelles forces? Jusqu’au dénouement final, attendu le 2 août au plus tard (dernière journée), la lutte s’annonce impitoyable dans un marathon couru à la vitesse d’un sprint, avec pas moins de 13 journées disputées en l’espace de 43 jours.

Dans la course au titre, qui émergera? A l’autre bout du classement, qui devra passer par la case barrage et quelle équipe effectuera-t-elle directement la culbute pour être remplacer par – très vraisemblablement - Lausanne?

«LeMatin.ch» s’est tourné vers cinq acteurs du foot suisse pour le savoir. Avec les réserves d’usage, tous se sont prêtés au petit jeu des pronostics. Vous les découvrirez au fil des prochains jours. A tout seigneur, tout honneur, on commence ce mercredi avec la tête de course. Et cette question: qui franchira la ligne d'arrivée en champion?