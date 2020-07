Qui sera relégué?

Football

Pour les experts du Matin.ch, le FC Thoune fait figure de «favori» pour la descente. Même si rien n'est encore gagné pour les deux Romands menacés.

Gabet Chapuisat

«Xamax est le plus mal barré»

Stéphane Grichting

«Comme Romand, je préférerais que Thoune descende»

«En tant que Romand, je préférerais que Thoune descende. Mais Xamax ou Sion pourrait être tout autant concernés. A l’heure du pronostic et alors qu’il reste 39 points en jeu, il convient cependant d’être prudent. Aujourd’hui, on est plus dans la loterie que dans la véritable analyse. On y verra beaucoup plus clair après une semaine, lorsque trois matches se seront déjà disputés. De nouvelles tendances se feront jour, peut-être différentes de celles auxquelles on se serait attendu.»