Racisme et violence: les policiers vaudois sont en colère

Stigmatisation

L'Association professionnelle des gendarmes vaudois (APGV) rejette les accusations de racisme et de violence. Elle regrette de ne pas recevoir de soutien de la classe politique.

«L'APGV veut faire part de son mécontentement et dissoudre tout amalgame entre les dérives policières survenues aux Etats-Unis et la réalité du contexte vaudois», a expliqué mercredi Sébastien Baumgartner, membre du comité directeur de l'association.

Depuis la mort de George Floyd fin mai à Minneapolis, les manifestations contre le racisme et les violences policières se sont multipliées à l'étranger et en Suisse. Ils étaient plusieurs milliers de personnes dans la rue le 7 juin dernier à Lausanne. On pouvait lire sur certaines pancartes «La police suisse tue».