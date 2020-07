Agassizhorn: changer de nom ne pourra pas changer l'histoire

Racisme

Le sommet alpin conservera son nom tiré du glaciologue Louis Agassiz, dont les thèses sombres font polémique, ont décidé les trois communes qui le partagent.

Après avoir longuement discuté de la question, Guttannen (BE), Grindelwald (BE) et Fieschertal (VS) ont décidé de «s'abstenir de renommer l'Agassizhorn», ont-elles fait savoir jeudi matin à Keystone-ATS via une prise de position commune. Même si toutes trois «prennent clairement leurs distances face aux théories sombres de Louis Agassiz», un changement de nom ne pourra toutefois pas changer l'Histoire.