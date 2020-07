Racisme: la résolution de l'ONU est une «hypocrisie»

Polémique

Mike Pompeo critique vertement le texte voté par le Conseil des droits de l'Homme contre le racisme systémique et les violences policières.

«La décision du Conseil de voter une résolution centrée sur la police et le racisme aux Etats-Unis l'entraîne encore plus bas», déclare Mike Pompeo.

«Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU qui comprend le Venezuela, et récemment Cuba et la Chine, a toujours été et demeure un refuge pour les dictateurs et pour les démocraties qui les tolèrent», a affirmé le secrétaire d'Etat.