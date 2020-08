20.10.2019 à 08:05

Rafael Nadal a dit oui à sa «Xisca» de toujours

Tennis

Le No 2 mondial a remporté samedi le plus beau match de sa carrière en épousant à Majorque son amour de jeunesse.

par Sport-Center/C.Ma.

Le magazine espagnol Hola! a diffusé la seule photo de «Xisca» et Rafa pendant leur cérémonie de mariage. hola.com

Bague de match! Un mois après sa fabuleuse victoire à l’US Open, Rafael Nadal a remporté ce samedi certainement le match le plus beau et le plus émouvant de sa vie. Le joueur espagnol a dit oui, ou plutôt «sí», pour le meilleur et pour le pire, à Maria Francisca«Xisca» Perello, qu'il aime depuis 14 ans..

Le No 2 mondial et sa tendre moitié se sont témoigné leur flamme devant du beau monde. C’est à Majorque, dans leur île d’origine où leur idylle avait commencé, qu’il lui a passé la bague au doigt. Parmi leurs invités, on trouvait évidemment quelques grands noms du tennis espagnol, ainsi que l’ancien roi Juan Carlos.

Pour l’occasion, «Rafa» avait réservé La Fortaleza, une forteresse chic où quelque 350 invités étaient attendus. Le tennisman et son épouse ayant demandé à leurs convives la plus grande discrétion - il a même prononcé l'interdiction des téléphones portables à sa soirée -, aucune image ne devait en principe paraître sur les réseaux sociaux. Mais les photographes ont pu voir quelques-uns de ces invités se diriger vers le lieu des festivités...

Le plus célèbre de tous était sans doute l’ancien roi Juan Carlos 1er, 81 ans. Grand amateur de sport et fervent supporter de Rafael Nadal, l'ancien monarque - qui a abdiqué en 2014 en faveur de son fils Felipe - et la reine Sofia ont répondu à l’invitation. Un couple royal pour le mariage du roi de la terre battue, en somme.