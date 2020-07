Brésil

Raoni dans un état «stable» après une transfusion sanguine

Âgé de 90 ans, le porte-parole des indigènes du Brésil est hospitalisé depuis samedi pour un état de grande faiblesse.

Âgé de 90 ans, le porte-parole des indigènes du Brésil «présente un état stable après avoir reçu une transfusion sanguine», et des examens sont menés pour déterminer la nature de l'«hémorragie gastro-intestinale» qui pourrait être à l’origine des problèmes de santé du cacique, a précisé l’établissement médical, situé dans le centre ouest du Brésil.

Coronavirus écarté

Le même jour, l’état de santé du cacique s’est cependant aggravé, ce qui a précipité son transfert en avion vers l’hôpital de Sinop, mieux équipé pour traiter la «hausse de son anémie et une dégradation des fonctions rénales» diagnostiquées par l’établissement de Colider.

Ce dernier a ajouté que le cacique se trouvait dans un état dépressif depuis le décès de son épouse Bekwyjka le 23 juin, d’un accident vasculaire cérébral. Bekwyjka était sa compagne et conseillère depuis plus de 60 ans.

Immunité faible

Les populations indigènes ont été durement frappées par la pandémie en raison entre autres d’une immunité faible: plus de 16’000 autochtones ont été contaminés et 535 en sont morts, selon les données de l’APIB, l’Association des peuples indigènes du Brésil. Le coronavirus a notamment emporté en juin un cacique et défenseur de la forêt amazonienne très connu, Paulinho Paiakan, âgé d’environ 65 ans.