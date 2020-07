il y a 13min

Alpinisme

Record: à 11 ans, il a gravi le Cervin

Un garçon écossais est devenu la plus jeune personne à avoir vaincu l’emblématique montagne valaisanne.

par R.M.

Il a fallu quelque quatre heures à Jules Molyneaux pour gravir le Cervin. Wikipédia

Jules Molyneaux, 11 ans, est devenu la plus jeune personne à avoir gravi le Cervin. Ce garçon écossais de Criff, au centre du pays, a effectué l’ascension début juillet avec Chris, son papa, et deux guides. Après quelque quatre heures, ils ont atteint le sommet de l ’ iconique sommet valaisan, qui culmine à 4478 mètres.

Jules, explique la BBC, rêvait du Cervin depuis deux ans. Puis le confinement dû au coronavirus est arrivé et lui a donné l’opportunité de s’entraîner dur et de parfaire sa forme physique. Le jeune Britannique était conscient que l’ascension du Cervin est particulièrement périlleuse. « Le Cervin est l ’ un des sommets les plus meurtriers du monde » , a-t-il témoigné sur la BBC. Il a en effet fait quelque 500 victimes dans son histoire, dont une le jour de l’exploit de Jules.

« Je me sentais un peu nerveux mais tu n ’ as pas vraiment le choix , tu dois juste continuer à te concentrer, un pas après l ’ autre. Si on perd sa concentration on glisse et tombe » , a expliqué le garçon.

«Fatigué, heureux et soulagé»

Après l’ascension, Jules a dit s’être senti « fatigué, heureux et soulagé ». Et de préciser : « c’ était une expérience, vraiment fatigante et mes jambes étaient comme de la gelée après la montée. » Mais il retient surtout la beauté « incroyable » du paysage et estime qu’il s’est bien amusé.