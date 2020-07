Coronavirus

Recrudescence de cas et de restrictions dans le monde

Plusieurs pays qui pensaient avoir maîtrisé l’épidémie liée au coronavirus assistent à une augmentation inquiétante du nombre de cas et de morts.

La Belgique, l’un des pays qui compte le plus de morts du Covid-19 par rapport à sa population (85 pour 100’000 habitants), a annoncé lundi soir un nouveau durcissement des mesures.

«Bulle de contact» rétrécie en Belgique, déplacements restreints au Maroc et port du masque obligatoire dès mardi dans les commerces du canton de Genève: de nombreux pays durcissent leurs mesures sanitaires pour tenter de freiner la pandémie, qui a franchi la barre des 650’000 morts.

Sept mois après son apparition en Chine, le virus, pour lequel aucun vaccin n’a encore été trouvé, continue de circuler activement, alimentant les craintes d’une seconde vague aux enjeux économiques et sociétaux potentiellement désastreux. Selon le dernier bilan établi par l’AFP lundi soir, les États-Unis restent le pays le plus endeuillé (146’968 décès) devant le Brésil (87’004), le Royaume-Uni (45’752), le Mexique (43’680) et l’Italie (35’112).