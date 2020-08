Suisse Recul inédit du nombre d’actifs occupés depuis 1993

Il faut remonter à 1993 en Suisse pour voir une baisse plus importante nombre de personnes actives occupées que celle enregistrée deuxième trimestre 2020.

Le nombre de personnes actives occupées a enregistré un recul de 1,6% entre le deuxième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2020, soit la baisse la plus importante depuis 1993.

En termes d’équivalents plein temps (EPT), la contraction sur un an correspond à 1,2% (-0,4% chez les hommes et -2,4% chez les femmes).

Après correction des variations saisonnières, le nombre d’actifs occupés et celui des EPT ont régressé de 2,5% et de 2,2% respectivement dans la période sous revue.

Les étrangers davantage pénalisés

Au second trimestre 2020 la Suisse déplorait 223’000 personnes au chômage selon les normes du BIT, soit 17’000 de plus qu’un an auparavant.