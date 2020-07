Registre électoral de Moutier: des dizaines de cas à clarifier

Contrôle

De nombreux cas inscrits au registre nécessitent des clarifications, indique un rapport du canton de Berne. Moutier doit y procéder d'ici au 31 août 2020.

Contrôle ciblé

Il est attendu de la commune qu'elle réponde d'ici au 31 août 2020 et vérifie notamment la situation de ces personnes, afin de déterminer où se trouve leur domicile politique et donc où peut s'exercer de manière légitime leur droit de vote communal. Le rapport s'accompagne aussi d'un rappel des bases légales en la matière.

La DAJ a également pris connaissance des résultats intermédiaires du contrôle annoncé par la commune elle-même depuis fin décembre 2019. Un premier rapport a été transmis à la Chancellerie d'Etat en mai 2020. Cette dernière poursuivra son contrôle jusqu'à la répétition de la votation et à l'entrée en force de son résultat. Le but commun des autorités de Moutier et du canton est de pouvoir organiser sans retard un vote sécurisé, à la première date possible.