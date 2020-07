Renforts turcs à la frontière syrienne

Les troupes américaines vont se retirer des abords de la frontière turque

«La Turquie va bientôt mettre en oeuvre son opération prévue de longue date dans le Nord de la Syrie», a dit la Maison Blanche dans un communiqué rendant compte d'une conversation téléphonique entre Donald Trump et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. «Les forces américaines ne vont pas soutenir ou être impliquées dans l'opération et les forces américaines, qui ont vaincu le califat territorial de l'Etat islamique, ne seront plus à proximité immédiate», a précisé la Maison Blanche.