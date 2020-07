Réouverture de l'Abbatiale de Payerne après 10 ans de travaux

Vaud

L'édifice menaçait de s'effondrer. Plus de 1000 ouvriers de 100 entreprises spécialisées sont intervenus. Le «joyau» sera ouvert au public dès samedi.

Les conseillers d'Etat Christelle Luisier et Pascal Broulis ont participé mercredi à une conférence de presse pour la réouverture de l'Abbatiale.

Il a fallu plus de 10 ans de travaux pour rénover et remettre en valeur l'édifice.

L'Abbatiale de Payerne (VD) rouvre samedi au public. La plus grande église romane de Suisse sort de plus de 10 ans de travaux qui ont permis de la restaurer et d'élaborer un nouveau parcours de découverte pour les visiteurs.