Réouverture des cabanes: un casse-tête logistique

Tourisme

Par ces temps de crise, accueillir les randonneurs pose des difficultés. Les guides et les accompagnateurs sont aussi impactés.

Avec les mesures sanitaires liées au coronavirus, la réouverture des cabanes n'est pas simple. Outre l'installation de plexiglas ou la mise à disposition de désinfectant, l'organisation des nuitées et des couverts est un véritable casse-tête pour les gardiens. Guides et accompagnateurs sont aussi touchés.

Au total, 2400 réservations ont été effectuées à Salanfe et elles s'étalent jusqu'à la fin de la saison. «Nous sommes dans les chiffres des autres années. La suite dépendra bien sûr de la météo et d'une éventuelle deuxième vague». Si Nicolas Marclay estime pouvoir «tirer un peu son épingle du jeu» en raison de son accessibilité et de ses infrastructures (plusieurs dortoirs et chambres privatives), il s'inquiète pour ceux qui n'ont pas ces options.