Report des législatives à Hong Kong

Pékin approuve

La Chine a rapidement exprimé vendredi son soutien à la décision de Hong Kong de reporter d'un an ces élections législatives. «Ceci est nécessaire, raisonnable et légal», a déclaré le Bureau des affaires de Hong Kong et Macao, dans un bref communiqué. «Le gouvernement central comprend totalement cette décision et la soutient», ajoute-t-il.