Football L'OM frappé par le Covid, la Ligue 1 reporte son coup d'envoi

La confirmation mardi de trois nouveaux cas de joueurs positifs au Covid-19 à l'Olympique de Marseille, portant à quatre les effectifs touchés, a entraîné le report du match d'ouverture de la Ligue 1 vendredi contre Saint-Etienne.

Le Stade Vélodrome n’accueillera pas la rencontre prévue vendredi entre l’OM et l’ASSE.

Ce coup est rude et soulève de nombreuses questions sur la tenue harmonieuse d'un championnat de France que le Covid avait définitivement arrêté en mars.

Il ne redémarrera donc que samedi, à tâtons, entre joueurs touchés et supporters désabusés.

Plus tôt, l'OM avait indiqué que «les 3 cas suspects de dimanche ont été confirmés», en plus d'une précédente contamination annoncée jeudi.

Selon le quotidien régional La Provence, «il s'agirait du gardien de but olympien Steve Mandanda et des deux milieux de terrain Maxime Lopez et Valentin Rongier», une information que le club n'a pas confirmé ni démenti auprès de l'AFP, au nom du secret médical.