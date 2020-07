Reportage: à J-5, le FC Sion attend encore des réponses

Football

Les Valaisans se préparent à accueillir Saint-Gall, samedi soir à Tourbillon. Avec des incertitudes sur le terrain comme en coulisses.

Qui sera le gardien No 1?

Au bord du terrain, le sélectionneur du Kosovo Bernard Challandes, venu en curieux en compagnie de son chien, suit la séance et constate l’intensité insufflée par le nouveau coach sédunois, Paolo Tramezzani. «Il est doté d’une grande grinta, confirme Kevin Fickentscher. Et sa détermination demande une mentalité sans faille de notre part.»

Sion s’exerce notamment à la défense à cinq, déjà d’actualité lors du premier passage du technicien transalpin en Valais, entre juillet et octobre 2017. Les cartes ont été redistribuées, à tous les postes, celui de gardien compris. Le dernier match officiel des «rouge et blanc» s’était soldé par un blanchissage de Fickentscher à Lugano, mais Anton Mitryushkin (qui prend une place d’extra-communautaire sur le terrain) avait les faveurs de la cote auprès de Paolo Tramezzani il y a trois ans. Qui sera titularisé samedi? «Je ne sais pas, répond Fickentscher. Jusqu’ici, je me suis focalisé sur ma cheville. Désormais, je vais tout faire pour me préparer au mieux cette semaine. Une chose est certaine: la situation n’est plus la même. Je ne suis plus le même qu’il y a trois ans.»