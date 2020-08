Représailles d’Israël après un projectile tiré depuis Gaza

Israël tire sur quatre personnes menaçant sa frontière syrienne

L'armée israélienne a ouvert le feu sur quatre personnes qui déposaient des explosifs auprès d'une barrière de sécurité le long de la frontière avec la Syrie sur le plateau du Golan, a-t-elle déclaré lundi dans un communiqué. «Nos troupes et l'aviation ont tiré sur le groupe et l'ont atteint», selon l'armée, qui a précisé qu'il n'y avait aucune victime israélienne lors de cette action. Les tensions sont toujours très vives entre Israël et la Syrie.