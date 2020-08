Coronavirus

Résultats préliminaires prometteurs d’un projet de vaccin

Le vaccin expérimental de la société américaine Novavax aurait produit de hauts niveaux d’anticorps chez les volontaires. S’il fait ses preuves, ce serait le premier à être autorisé provenant de la biotech.

Les deux projets occidentaux les plus avancés en termes d’essais cliniques sont ceux de l’université britannique d’Oxford, alliée au laboratoire AstraZeneca, et de la biotech américaine Moderna, associée aux Instituts américains de santé, qui ont tous deux lancé leurs essais de phase 3 sur des milliers et, in fine, des dizaines de milliers de participants.