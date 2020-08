Santé

Une maladie infantile paralysante menace les Etats-Unis

L’organe américain de prévention des maladies avertit que cette année sera marquée par un nouveau pic de la paralysie flasque aiguë.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) américains ont alerté mardi parents et médecins sur le retour probable d'une maladie neurologique très rare. La paralysie flasque aiguë, probablement causée par un virus et revient mystérieusement tous les deux ans, principalement chez les enfants.