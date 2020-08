Presse

Ringier va supprimer 35 emplois en Suisse alémanique

L’éditeur va effectuer des licenciements dans les équipes de ses magazines alémaniques «grand public» en raison de la baisse des recettes publicitaires. Un plan social a été mis en oeuvre pour les employés concernés.

Ringier a annoncé mardi l’arrêt de la publication du magazine Style, l’externalisation de Bolero et «des synergies accrues» au sein de la Schweizer Illustrierte et SI online.

Crise du coronavirus

Le magazine de mode et de culture Bolero, supplément des publications économiques Handelszeitung et Bilanz depuis 2019, est actuellement supervisé par l’équipe de rédaction de Style. Il devrait bientôt être produit en externe.

Flexibilité accrue

La production ne pourra en effet plus se faire en interne en raison de la restructuration annoncée. L’externalisation permet d’assurer la poursuite du magazine «avec plus de flexibilité». L’actuelle rédactrice en chef Sabina Hanselmann-Diethelm quittera Ringier.

Les équipes de la Schweizer Illustrierte et de SI online devraient être réduites et regroupées sur le plan organisationnel. Le but est de «travailler avec cohérence sur l’ensemble des canaux». La collaboration plus étroite en l’édition papier et le numérique «doit permettre à la marque traditionnelle d’enregistrer des résultats positifs».