Riviera: vol de voiture et course-poursuite avec deux ados

Deux adolescents de 17 ans, un Suisse et un Hollandais, ont été arrêté lundi à Montreux (VD) après avoir volé une voiture de sport et effectué une course-poursuite la veille entre la Tour-de-Peilz et Châtel-St-Denis (FR), a indiqué vendredi la police vaudoise. Ils ont commis plusieurs infractions et accidents, mais personne n'a été blessé.