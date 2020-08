Streaming

Robin Williams: un docu révèle son combat contre la maladie

La veuve de l’acteur analyse pour Rolling Stone la cause du suicide de celui-ci, en août 2014. Il souffrait d’une grave maladie neurologique évolutive incurable qui n’avait pas été diagnostiquée, la démence à corps de Lewy.

Devenue porte-parole

«Armée du nom d’une maladie cérébrale dont je n’avais jamais entendu parler, je me suis donné pour mission de la comprendre, et cela m’a conduite à devenir porte-parole, ce que je n’avais pas choisi, ajoute-t-elle. Avec l’aide inestimable d’éminents experts médicaux, j’ai vu que ce que Robin et moi avions vécu avait enfin un sens: notre expérience correspondait à ce que dit la science. Et ce que j’ai découvert en cours de route était plus grand que moi, et plus grand que Robin. L’histoire complète a été révélée pendant la réalisation de ce film et elle contient la vérité que Robin et moi avions recherchée.»