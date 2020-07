Roger Borniche, policier et romancier à succès, est mort

Tristesse

Ce policier de la France d’après-guerre, mort mardi à l’âge de 101 ans, s’était lancé, après treize ans de carrière où il avait traqué Pierrot le fou et René la Canne, dans l’écriture de près de trente polars. Dont certains ont inspiré le cinéma.

Ses livres, écrits rapidement et efficacement, ont été traduits dans une vingtaine de langues. On lui doit notamment «Le Privé», «Le Gang», «Le Ricain», «Le Gringo»…

«Je n’ai jamais porté d’armes»

Parmi ses regrets figure celui de n’avoir pas arrêté Jacques Mesrine, connu pour des braquages médiatisés et pour ses évasions, et abattu en 1979, à Paris, par la brigade antigang: «On en a fait un homme à abattre, je considère que cela a été un assassinat. J’ai toujours pensé qu’il fallait prendre les truands vivants et je n’ai jamais porté d’armes. Parce qu’après, ces gens parlent et qu’on apprend des choses.»