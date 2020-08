CYCLISME

Roglic impérial, Formolo vainqueur

Le Slovène de la Jumbo-Visma est bien le plus fort sur le Critérium du Dauphiné, dont il a conforté son maillot jaune. David Formolo a gagné la 3e étape à St-Martin-de-Belleville.

Classement de Primoz Roglic lors de ses huit jours de course en 2020? 1er, 2e, 2e, 1er, 1er, 9e, 1er et désormais 2e, ce vendredi, en Savoie. Le tout frais champion de Slovénie a encore une fois prouvé qu’il était le plus fort, actuellement, au sein du peloton du World Tour, dès que la route se cabre.