Un rattrapage ultérieur des tests en vol et au sol irait à l'encontre de l'égalité de traitement de tous les candidats et n'est pas une option, indique jeudi armasuisse dans un communiqué. Saab avait précédemment indiqué que le calendrier de développement de son avion n'était pas adapté au plan suisse visant à tester des appareils pleinement opérationnels dès 2019.

Solutions alternatives

Saab avait soumis diverses solutions alternatives pour pouvoir participer aux essais en vol de cette année. Armasuisse avait rejeté la proposition du constructeur suédois de mettre à disposition un Gripen C pleinement opérationnel en plus d'un avion d'essai Gripen E pour les tests en vol et au sol.

Dans la procédure d'évaluation en vue de l'acquisition d'un nouvel avion de combat - en remplacement du F/A-18 - l'avion furtif Lockheed Martin F-35, le F/A-18 Super Hornet de Boeing, le Rafale du constructeur français Dassault et l'Eurofighter d'Airbus restent en course. Ils ont subi de nombreux essais en vol à Payerne (VD).

«Le meilleur choix»

L'offre soumise en janvier dernier est toujours valable. Saab est prêt à s'engager à livrer 40 Gripen E-fighter dans les délais et à respecter toutes les spécifications et le budget prévu. L'offre inclut également un programme de support complet, impliquant les fournisseurs locaux, afin d'assurer des coûts d'exploitation les plus bas possible, ainsi que la plus grande autonomie.