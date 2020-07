Football

Saint-Gall et Zeidler sont les premiers supporters du FC Sion

Pour envisager une «finalissima» contre YB lundi soir, Saint-Gall a besoin d’un exploit valaisan contre les Bernois ce vendredi. Son coach et son président évoquent ce duel à distance pour le titre.

Saint-Gall peut toujours rêver d’une «finalissima» lundi soir contre YB à Berne. Mais à l’autre bout du pays, on sait qu’une victoire ce vendredi soir contre Xamax ne suffira pas. Et que le succès attendu contre les relégués neuchâtelois devra impérativement être associé dans le même temps à un exploit du FC Sion contre YB afin d’offrir aux joueurs de Peter Zeidler une chance de pouvoir encore coiffer le double champion en titre lors du dénouement du championnat, le 3 août.

On le sait, Peter Zeidler a gardé de son passage à Tourbillon (août 2016 à avril 2017) un amour du Valais et de ses habitants. Un amour sincère et authentique. Mais aujourd’hui, c’est d’un immense coup de pouce de son ancienne équipe dont il a besoin – à cet égard, un match nul à Tourbillon ne serait pas suffisant compte tenu d’une différence de but largement favorable à YB (+36 contre +19).