États-Unis

Sandra Bullock fête son 56e anniversaire comme il se doit

L’actrice avait invité des amis de marque pour l’occasion. Jennifer Aniston a d’ailleurs posté une photo où l’on peut voir les gens respecter les règles de distanciations sociales.

Sandra Bullock a célébré son 56e anniversaire avec des invités de marque, tout en respectant la distanciation sociale, bien entendu. Jennifer Aniston a partagé en story Instagram un selfie pris durant la soirée, sur lequel on peut la voir avec Sarah Paulson, Holland Taylor, et une femme dont l ’ identité n ’ a pas été dévoilée. Tout le monde porte un masque et est assis à bonne distance.