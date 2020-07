Coronavirus: Papouasie

Sans action drastique, les chiffres seront «hors de contrôle»

Après le premier décès confirmé dû au Covid-19, le premier ministre de Papouasie Nouvelle-Guinée a ordonné lundi le confinement de la capitale et prévenu que le nombre de cas pourrait fortement augmenter.

Restrictions

Le décès d'un homme de 35 ans à cause du Covid-19, le premier dans le pays, a entraîné une série de mesures de restrictions pour freiner la propagation du virus. Les commerces non essentiels et les écoles de Port Moresby seront fermés pour 14 jours à partir de mardi, tandis qu'un couvre-feu sera imposé. Les masques seront obligatoires dans tous les lieux publics et les vols domestiques depuis la capitale interdits.