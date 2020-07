Sarah Jessica Parker lance une émission de dating

TV

L'actrice de «Sex and the City» produit «Swipe Swap», qui suivra deux célibataires qui échangent leurs vies.

Sarah Jessica Parker fait équipe avec les producteurs de «Love Island» pour développer une émission de dating pour Lifetime. Selon «Deadline», la star de «Sex and the City» travaille avec ITV Entertainment, qui produit la version américaine de l'émission britannique, afin de créer «Swipe Swap», une émission de dating présentée comme une «expérience sociale».

Selon la publication, l'émission suivra deux célibataires qui échangent leurs vies, vivant chacun dans la maison de l'autre, visitant leurs bars et restaurants favoris, et rencontrant leurs amis et leur famille, afin de voir s'ils sont compatibles.