Avant le derby décisif pour Sion

Sauthier: «Servette n’est pas en vacances!»

Le capitaine assure que les Grenat ne faciliteront pas la tâche aux Valaisans, menacés de finir barragistes contre Vaduz.

En face, le FC Sion, ennemi intime, ne vit pas dans cette légèreté. Les Valaisans ne sont plus maîtres de leur destin, si Thoune s’impose à Zurich, ils devront sauver leur peau en Super League via un barrage périlleux contre Vaduz. Dans l’idéal, il faudrait aux Sédunois une victoire contre Servette, en espérant donc que Thoune n’en fasse pas autant. Ou alors un nul et une défaite des Bernois. On pourrait croire la chose possible, face à un Servette déjà européen, qui ne prendra pas le moindre risque avec ses joueurs.