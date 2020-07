«Sauver des vies est une obligation humanitaire»

Migrants du Sea-Watch 3

La France et l'Allemagne se sont montrées très critiques vis-à-vis de l'Italie après l'arrestation controversée de la capitaine Carola Rackete.

Le bébé d'une migrante africaine est né et mort pendant la traversée entre l'Afrique et l'archipel espagnol des Canaries, à bord d'une embarcation de fortune. (Mercredi 8 janvier 2019) (Image d'illustration)

La ton monte entre l'Italie, la France et l'Allemagne après l'arrestation mouvementée par les autorités italiennes de la jeune capitaine du navire humanitaire Sea-Watch. Celle-ci est accusée d'avoir accosté de force à Lampedusa pour débarquer des migrants qu'elle avait secourus en Méditerranée.

«La situation était désespérée, mon objectif était seulement d'amener à terre des personnes épuisées et désespérées», a ajouté la jeune Allemande de 31 ans, qui dit avoir craint que des migrants se suicident en se jetant à l'eau alors qu'ils ne savent pas nager.

Devant un juge

A cela s'ajoute un autre délit, celui d'avoir forcé le passage, en obligeant la vedette des douanes postée le long du quai à s'éloigner. Un acte que la loi italienne qualifie de «résistance à un navire de guerre» et qui est passible de 10 ans de prison.

Critiques de Berlin et Paris

Très critiques face à l'attitude de l'Italie dans cette affaire, Paris et Berlin ont durement réagi.

La France, qui a accepté d'accueillir 10 des 40 migrants du Sea-Watch, a jugé samedi, via son ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, que la politique italienne de fermeture des ports était contraire au droit maritime.

Tandis que le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a demandé une «clarification rapide» des accusations pesant contre Carola Rackete, estimant que «sauver des vies est une obligation humanitaire» et que le sauvetage en mer ne devait pas «être criminalisé».

Dimanche, le président de la République allemande Frank-Walter Steinmeier a lui aussi exprimé des reproches à l'Italie, «un pays fondateur de l'Europe dont on s'attendrait qu'il gère une telle affaire autrement», a-t-il déclaré sur la ZDF.

..Salvini réplique

Sur le ton ironique dont il est coutumier, Matteo Salvini n'a pas tardé à répliquer. «Puisque que l'Elysée a déclaré que 'tous les ports étaient ouverts', nous indiquerons Marseille et la Corse (sud de la France) comme destinations», a-t-il déclaré dimanche. Dans une énième banderille adressée à Paris depuis son arrivée au pouvoir il y a un an, il avait martelé la veille que l'Italie ne prenait «pas de leçons de qui que ce soit et de la France en particulier».