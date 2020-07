Sauvetage de Lufthansa: la voie est libre

Le principal actionnaire du groupe de transport aérien européen a donné son aval pour le plan de sauvetage de près de 10 milliards de francs.

Le plan d’aide porte sur 9 milliards d’euros et prévoit le retour à hauteur de 20% de l’État dans le capital de Lufthansa, plongé comme l’ensemble du secteur dans une crise sans précédent. Jusqu’ici le milliardaire, qui détient 15,5% du capital de la compagnie, avait menacé de bloquer le plan de sauvetage. Et il en avait la possibilité compte tenu de l’importance de ses parts.

L’arrivée prévue de l’État allemand parmi les actionnaires de Lufthansa avait suscité les critiques de M. Thiele, «self-made milliardaire» au verbe haut et aux opinions tranchées.

Redémarrage progressif

Il redoutait notamment que le gouvernement ne s’oppose à des coupes claires dans les effectifs, nécessaires à ses yeux pour redresser la compagnie et faire repartir à la hausse le prix de l’action en Bourse. Désormais, il semble convaincu que la compagnie pourra le faire même avec la présence de l’État à son capital.

22 000 emplois

Mercredi soir, un premier pas a été franchi, avec un accord signé entre direction et syndicat du personnel navigant. Il prévoit des gels des rémunérations, des départs à la retraite anticipés, et des périodes de chômage technique pour les stewards et hôtesses de l’air, ont indiqué les deux parties dans un communiqué commun.