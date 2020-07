Malaisie

Scandale 1MDB: verdict attendu mardi

Le verdict dans le procès de l’ex-Premier ministre Najib Razak, soupçonné d’avoir pillé le fonds souverain qui devait aider au développement de la Malaisie, doit tomber mardi.

La colère des Malaisiens contre ce pillage a joué un grand rôle dans la défaite électorale surprise en 2018 de la coalition menée par Najib Razak, qui était au pouvoir depuis six décennies. Des enquêtes ont alors été ouvertes contre le leader déchu par un nouveau gouvernement réformiste. Et Najib Razak a été arrêté, puis visé par plusieurs dizaines de chefs d’inculpation.

Premier de trois procès

L’ex-Premier ministre est au centre de trois procès distincts liés au fonds 1MDB, et c’est le premier qui doit se conclure mardi devant la Haute Cour de Kuala Lumpur. Ce procès porte sur le transfert de 42 millions de ringgits (9 millions de francs) de SRC International, une entité du fonds, vers les comptes bancaires du responsable. Il dément toute irrégularité et son avocat Muhammad Shafee Abdullah a indiqué à l’AFP à l’approche du verdict qu’il pensait avoir «une bonne défense».

La défense a présenté l’ex-Premier ministre comme une victime et désigné un financier malaisien, Low Taek Jho, comme le principal responsable et «cerveau» du pillage. Aussi surnommé Jho Low, l’homme poursuivi en Malaisie et aux Etats-Unis, reste introuvable mais a protesté de son innocence via ses avocats.