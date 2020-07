Scandale Dépakine: l'Etat devra indemniser les familles

La justice contraint l’État français à indemniser trois familles dont les enfants sont lourdement handicapés après avoir été exposés in utero à l’anti-épileptique.

La justice française a reconnu pour la première fois jeudi la responsabilité de l'État dans le scandale du médicament Dépakine, le condamnant à indemniser trois familles dont les enfants sont lourdement handicapés après avoir été exposés in utero à cet anti-épileptique. Le tribunal administratif de Montreuil, en banlieue parisienne, a également estimé que les responsabilités étaient partagées, dans une moindre mesure, par le laboratoire Sanofi et des médecins prescripteurs.

L'Etat a été condamné à indemniser chaque famille à des montants d'environ 200 000 euros, 157 000 euros et 20 000 euros, en fonction de la date de naissance des cinq enfants concernés, âgés aujourd'hui de 11 à 35 ans. Il «a manqué à ses obligations de contrôle en ne prenant pas les mesures adaptées et a engagé sa responsabilité», a estimé le tribunal dans un communiqué.

«L'autisme les rend invalides à vie»

Vigilance des autorités

Le nombre d'enfants handicapés à cause du valproate de sodium, molécule présente dans la Dépakine et utilisée contre l'épilepsie et les troubles bipolaires, est estimé entre 15 000 et 30 000, selon les études.