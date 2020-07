Canada

Scandale éthique: Justin Trudeau réfute tout conflit d’intérêts

Sans appel d’offres, une association caritative ayant rémunéré des membres de la famille du Premier ministre a obtenu la gestion d’un programme de bourses étudiantes de près d’un milliard de dollars.

Empêtré dans un scandale éthique et politique, le Premier ministre canadien Justin Trudeau s’est défendu jeudi de s’être placé dans une situation de conflit d’intérêts dans l’attribution d’un important contrat à une association qui a rémunéré des membres de sa famille.

Justin Trudeau, qui fait l’objet d’une enquête du Commissaire à l’éthique pour son rôle dans ce scandale, s’est exprimé pendant une heure et demie depuis son bureau devant la commission des Finances, qui siégeait de façon virtuelle pour cause de pandémie. Son témoignage a donné lieu à plusieurs passes d'armes avec des députés d’opposition.

Le Premier ministre a déclaré d’emblée que ni lui ni son personnel politique n’avaient été impliqués dans le processus ayant mené à la recommandation d’attribuer, sans appel d’offres, à l’association caritative Unis (WE Charity, en anglais) la gestion d’un programme de bourses étudiantes de près d’un milliard de dollars.

Le Premier ministre canadien a déclaré également ne pas être au courant des voyages auxquels a participé le ministre des Finances Bill Morneau, également visé par l’enquête du Commissaire à l’éthique, et dont les frais étaient pris en charge par Unis.

La semaine dernière, Bill Morneau a présenté ses excuses et remboursé plus de 41’000 dollars pour des dépenses liées à deux voyages humanitaires auxquels lui-même et sa famille ont participé en 2017.