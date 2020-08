Félicitations

Sean Penn s’est marié en secret

L’acteur est en couple depuis 2016 avec Leila George. Son amie Irena Medavoy a balancé l’information en publiant une photo des amoureux avec un message qui laisse peu de doute sur leur union.

Nous sommes aux anges en voyant que tu as trouvé ton âme sœur et ta véritable partenaire

la philanthrope Irena Medavoy , dont le mari n’est autre que Mike Medavoy le producteur de « Black Swan », a écrit en légende d’un cliché du couple : «Nous sommes si heureux que Leila George et Sean Penn se marient. Nous vous aimons . Merci d ’ être comme un membre de la famille et un fils pour Mike. Nous sommes aux anges en voyant que tu as trouvé ton âme sœur et ta véritable partenaire… U n véritable amour qui change le monde pour le meilleur, a-t-elle continué. Vous êtes faits pour être ensemble. Que Dieu vous garde tous les deux et la famille que vous formez désormais. Je vous présente monsieur et madame Penn.»