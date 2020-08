En ligne

Sean Penn s’est marié par visioconférence

L’acteur a confirmé avoir épousé Leila George la semaine dernière, ce qui marque sa troisième union. La cérémonie a eu lieu à domicile, via Zoom, pour ce qu’il a qualifié de «mariage Covid».

Sean Penn et Leila George se fréquentent depuis deux ans. Elle n’est autre que la fille de Vincent D'Onofrio et Greta Scacchi.

«On a fait un mariage Covid, a déclaré l’acteur. Ce que je veux dire, c’est qu’un commissaire du comté nous a mariés via Zoom, et on était à la maison avec mes deux enfants et son frère. On l’a fait comme ça.»