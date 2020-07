Automobile

Sebastian Vettel va signer pour Aston Martin

L’avenir du quadruple champion du monde semble lié à la future écurie Aston Martin, qui fera ses débuts l’an prochain à la place de l’actuelle Racing Point. Avec un salaire qui pourrait dépasser celui de Lewis Hamilton.

Près de 50 millions d’euros

Jusqu’ici, Lewis Hamilton et Sebastian Vettel étaient les deux pilotes les mieux payés du paddock, avec plus de 40 millions d’euros chacun (sans compter leurs contrats personnels). Pour 2021, Ferrari a choisi de ne pas conserver l’Allemand, et de se concentrer sur Charles Leclerc et Carlos Sainz – respectivement payés 9 et 5 millions d’euros à l’année, une bonne affaire pour la Scuderia.