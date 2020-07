Sebastian Vettel veut revenir chez Red Bull

Automobilisme

Viré de chez Ferrari, le quadruple champion du monde vise désormais une place au côté de Max Verstappen en 2021. Et le patron est pour!

Avec le soutien de Dietrich Mateschitz

Au sein de la famille Red Bull, avec ses centaines de sportifs, on le surnomme affectueusement «Dieu». Il décide et contrôle tout, du haut de son bureau de Fuschl Am See, près de Salzburg, en Autriche.