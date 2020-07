Séisme de magnitude 6,6 au large de l’Indonésie

Asie

Un tremblement de terre s’est produit lundi soir à 500 kilomètres de profondeur au large de l’île de Java. La secousse n’a pas provoqué de dégâts importants, ont indiqué les autorités locales.

Le fort séisme s’est produit à une profondeur de plus de 500 kilomètres, a précisé l’USGS, et a été ressenti dans plusieurs régions de l’archipel. L’épicentre a été détecté à une centaine de kilomètres de la ville de Batang vers 22h54 GMT lundi (00h54 en Suisse mardi) au moment du lever du soleil.

«Il n’y avait pas de risque de tsunami et nous n’avons pas eu à ce stade de signalement de dégâts», a indiqué à l’AFP Rahmat Triyono, porte-parole de l’agence de géophysique et météorologie indonésienne.

Les secousses très profondes font en général moins de dégâts que celles qui se produisent plus près de la surface de la terre.

Secousse ressentie à Jojokarta

Le choc ressemblait à une secousse provoquée par le volcan Merapi situé dans les environs, a-t-il poursuivi. Mais «j’avais circulé à vélo ce matin et que j’ai vu que le Merapi était calme».

Forte activité sismique

L’archipel indonésien se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. En 2018, un séisme de magnitude 7,5 suivi d’un tsunami sur l’île de Célèbes avait dévasté la région de Palu et fait plus de 4300 morts et disparus.