Généreuse

Selena Gomez: un don de 100 millions pour les services psychiatriques

La chanteuse veut créer un fonds dans lequel elle versera une partie des bénéfices de sa marque Rare Beauty, comme elle l’a expliqué dans un communiqué.

«Le Rare Impact Fund aura un impact direct sur de nombreuses vies et, au final, fera la différence au niveau mondial», a annoncé Selena Gomez.

«Je suis très reconnaissante d’être entourée par une équipe qui m’a aidée à rendre Rare Impact Fund possible, a déclaré Selena Gomez dans un communiqué. Depuis la création de la marque, nous voulions trouver un moyen de rendre à notre communauté et soutenir les gens qui ont besoin d’un accès aux services psychiatriques, une question qui a eu un impact profond sur ma vie.»

Une grave dépression

En effet, la pop star s’est battue contre des problèmes d’anxiété et de dépression jusqu’à s’effondrer totalement en 2018 .

«Rare Beauty tient à aider les gens à se sentir plus connectés les uns aux autres et moins seuls au monde. Le Rare Impact Fund aura un impact direct sur de nombreuses vies et, au final, fera la différence au niveau mondial», a-t-elle continué.