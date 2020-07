Motocyclisme

Sensation: Marc Marquez espère rouler ce week-end!

Opéré mardi d’une fracture de l’humérus, le champion du monde MotoGP aimerait pouvoir participer au GP d’Andalousie, dimanche à Jerez.

Marc Marquez a entamé une course contre la montre pour pouvoir disputer le GP d’Andalousie ce week-end.

Son but? Essayer de rouler ce week-end, pour la deuxième manche du championnat du monde 2020, le GP d’Andalousie! Marc Marquez devra obtenir le feu vert des médecins du circuit et une possibilité serait qu’il fasse l’impasse sur la première journée d’essais (vendredi) et qu’il ne prenne la piste que samedi matin, pour la troisième des quatre séances d’essais libres.