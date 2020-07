02.07.2020 à 14:58

Sergi: «On est prêts à partir avec une Ligue à huit»

Basketball

Le président de Swiss Basket est dans l'attente de décisions concernant Vevey et Monthey, qui n'ont pas encore reçu leur licence.

par Sport-Center

Alors que le virus rôde toujours, certains clubs de l'élite du basket en Suisse toussent toujours et tirent la langue au point de se demander s’ils pourront reprendre le championnat.

Ce n’est pas le cas de Fribourg Olympic et les Lions de Genève qui construisent à distance la plus belle équipe possible en vue de la nouvelle saison qui promet entre les deux meilleures formations du pays. Pour les autres, c’est plus compliqué, même si la fédération helvétique les aide financièrement. Le point avec son président.

Giancarlo Sergi, la situation du basket suisse est-elle désespérée, comme on l'entend un peu partout. On dit que vous avez dû aider certains clubs.

Nous venons en effet d’utiliser un fond «Covid» pour venir en aide aux clubs. Il s’agit du bénéfice de la saison dernière que nous avons distribué ainsi qu’une partie de nos réserves.

Qu’en est-il des licences?

Il y a deux clubs qui ne l'ont pas reçue en première instance, deux clubs qui ont engagé un recours. On attend maintenant la réponse de cette commission. Ce sont des processus qui se déroulent chaque année à cette période.

Parmi ces deux clubs, trouve-t-on Monthey?

Il y a Monthey, oui. Et Vevey Riviera. Cela a été annoncé tellement de fois que c’est de notoriété publique. Tout le monde dans le milieu est au courant de leur situation financière. Mais on essaie de faire les choses du mieux possible. On a rempli les dossiers avec ces clubs pour la Confédération, laquelle a d’ailleurs déjà versé des aides. On fait le maximum afin de limiter le plus possible les dégâts.

Après Pully Lausanne et Swiss Central qui ont décidé de se rétrograder en deuxième divison, Vevey Riviera et Monthey vont-ils choisir cette solution?

Non, non, non, ils vont tout faire pour demeurer dans l’élite. On fait tout pour les garder en SBL, même si on ne peut pas partir la tête baissée et foncer droit contre un mur.

Quand Monthey et Vevey connaîtront-ils leur destin?

Je pense que nous devrions en savoir plus durant la troisième semaine de juillet. Cela dépend des aides «Covid». Certains ont reçu de l’argent, eux pas. Et ce sont parfois des montants importants. Je suis assez confiant, imagine mal des régions comme Monthey et Vevey privées de basket au plus haut niveau.

Craignez-vous également, comme d’autres présidents de club, que ce soit tout aussi compliqué en 2021?

Oui bien sûr car le basket, mais aussi d’autres sports, ne vont pas être une priorité pour les PME, pour tous ces petits sponsors qui versaient entre 1000 et 1500 francs chaque saison. Je le répète, il faudra que les clubs aient vraiment assurer leurs arrières. Cela dit, on est prêts à partir avec une Ligue à huit comme à dix. On a imaginé différents scénarios: soit on commence la saison en septembre, en octobre voire en novembre. Reste que maintenant, on doit aller de l’avant.

Et il ne faudrait pas, non plus, une deuxième vague pour contraindre les clubs à évoluer à huis clos...

Alors là, c’est sûr. Pour l'instant on est à 1000 spectateurs. Mais on a vu ces derniers jours un léger fléchissement des gens et un retour du virus. Certaines personnes, pas disciplinées, se comportent comme si le Covid-19 n’avait jamais existé. C’est inquiétant.

Vous restez malgré tout optimiste?

Oui, je suis très optimiste, mais je suis obligé. Swiss Basket a fait son maximum. A ma connaissance, c’est la seule Fédération qui a versé son bénéfice à toute la communauté et pas seulement à la LNA. Nous avons aussi aidé des clubs de LNB, de première ligue et les associations régionales. Nous avons pris la décision de puiser dans nos réserves où on avait capitalisé plus d’un million. Cette somme était prévue pour le centre national de performance. Ce projet pour la relève attendra. C’était une situation exceptionnelle et il fallait agir. C’est un geste important qui a été très apprécié.