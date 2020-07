Servette croyait tenir sa victoire…

Football

Les Grenat menaient 2-0 à la pause. Mais ils ont laissé Lucerne reprendre confiance et égaliser.

Servette croyait tenir sa première victoire depuis la reprise. Il menait 2-0 à la pause, un avantage insolent pour une réussite maximale, une fois n’était pas coutume. Mais pour avoir subi et reculé, les Grenat ont laissé Lucerne reprendre confiance et égaliser en cinq minutes. Trois matches, trois nuls pour Servette. Rageant surtout ce samedi, après avoir caressé l’idée d’empocher trois points sans y parvenir.

Servette d'entrée

Prudents, les Grenat étaient privés de Sauthier et Tasar (suspendus, remplacés par Routis et Cespedes). Pas téméraires et adeptes de la verticalité la plus rapide et la plus radicale, les Lucernois ne voulaient forcer le destin sans prendre trop de risque. À ce petit jeu, c’est Servette qui a fait la différence en premier, très vite en fait.