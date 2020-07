il y a 1h

Football

Servette et le cadeau empoisonné

Les Grenat terminent l’exercice par quatre duels face aux formations les plus mal classées de Super League. Pas forcément celles qui leur réussissent le plus.

par F. Vy

Nicolas Vouilloz (à dr.) devrait obtenir une nouvelle chance de se mettre en valeur mercredi à Thoune. Keystone

Le Servette FC sait être grand. Il l’a prouvé depuis son premier match de la saison (1-1 contre Young Boys) jusqu’au dernier en date (2-2 dimanche contre Bâle). En fait, l’immense majorité de ses confrontations face au trio de tête ont abouti sur de franches réussites. Mieux, sur des révélations. Les chiffres le traduisent un peu, mais ne rendent pas complètement honneur au parcours genevois contre les cadors du championnat. Un point pris contre Saint-Gall, cinq contre YB et autant contre Bâle: un score tout à fait correct, bien que quelque peu terni par les confrontations directes face aux Brodeurs, desquelles la troupe d’Alain Geiger aurait assurément mérité un meilleur tribut. Quoi qu’il en soit, lors de ces matches-là, le SFC n’a jamais été largué.

Thoune, une autre équipe

Le fait est que s’il est un néo-promu méritant et exemplaire, Servette perd souvent de sa superbe face aux formations de seconde partie de tableau. Une question de fierté? Pas que. «Oui j’ai jeté un œil à notre calendrier jusqu’à la fin de la saison. Et non, ce n’est pas un cadeau, soupire Alain Geiger. Contre les formations qui nous attendent bas, qui nous laissent la responsabilité de l’animation du jeu, on a plus de peine. Ça ne date pas d’hier.» Et vu que sur la route des Grenat se dresseront successivement Thoune (8e), Xamax (10e), Lugano (7e) et Sion (9e), on peut carrément parler d’un cadeau empoisonné sur la route de l’Europe.

Dans les statistiques, cela se traduit ainsi. Les Servettiens ont partagé trois fois l’enjeu avec Sion, tiré seulement deux unités de leurs duels face à Lugano et cinq contre Neuchâtel Xamax. La vision des trois victoires face à Thoune est plus réjouissante, sauf que les Bernois n’ont plus grand-chose à voir avec l’équipe à la dérive qu’ils étaient il y a encore quelques mois. «On peut même dire que le déplacement à Thoune n’aura rien à voir avec les trois autres matches, assure le coach grenat. On affronte un groupe en pleine confiance, sur lequel Saint-Gall vient de se casser les dents.»

Apprendre à calculer

Dans ce constat se trouve d’ailleurs peut-être la porte de sortie des Genevois, privés de huit éléments pour leur périple dans l’Oberland, dont les précieux Dennis Iapichino, Vincent Sasso et Timothé Cognat. «Saint-Gall a attaqué à outrance et s’est fait piéger. Il n’est pas le seul à s’être fait avoir de la sorte. Alors l’idée, pour une fois, sera peut-être d’en faire un peu moins et, nous aussi, d’essayer d’être malins et calculateurs. Ça ne nous ressemble pas? Je vais en parler avec l’équipe pour voir ce qui est possible.»